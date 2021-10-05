Почти 10 тысяч пациентов приняла за год псковская инфекционная больница

Псковская областная инфекционная больница приняла за первый год своей работы 9 тыс. 721 пациента, сообщили «Псковской правде» в медицинском учреждении.

Основная часть больных поступала с коронавирусом. Пациентов с таким диагнозом за год было 6 тыс. 190. Также здесь проходили лечение люди с пневмонией, ОРВИ, кишечными инфекциями.

В реанимацию за год попали 663 человека, у 99% из них был диагностирован коронавирус. Также в реанимации спасали жизни больных менингитом, малярией, энцефалитом.

В больнице отметили, что за год работы удалось спасти жизнь 381 пациента, которые попали в клинику уже в тяжёлом состоянии.

Врачи поделились несколькими историями выздоровления таких пациентов. Так. За жизнь 60-летней псковички медики боролись месяц. В больницу она попала со 100-процентным поражением лёгких, сатурация была 30%, а частота дыхания — больше 40 в минуту. Ситуация осложнялась анамнезом - лишний вес, гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, сахарный диабет, астма. Пациентке проводили терапию препаратами моноклональных антител, а также впервые был применён «Сурфактант-БЛ». «Постепенно получили положительный ответ. Боролись мы за неё целый месяц. Пережили сепсис, пневмоторакс, пневмомедиастинум, тяжелую бактериальную пневмонию», - отметили врачи. Женщину спасли и после выздоровления выписали домой.

Ещё одна пациентка поступила в инфекционную больницу уже в коме. При этом во время транспортировки сатурация у неё упала до 24-26%, частота дыхания — до 5-6 в минуту. У женщины диагностировали поражение лёгочной ткани на 90%. «К утру откачали, - рассказали врачи. - Оказалась, что она уже бабушка и у неё много внуков. Вернулась домой живая!».

Псковская областная инфекционная больница была построена по поручению президента России Владимира Путина. Возведением занимались специалисты Министерства обороны. Медицинский центр включает в себя корпус на 200 мест в Пскове и на 100 — в Великих Луках, а также детское отделение на 60 коек. Первых пациентов областная инфекционная больница приняла 5 октября 2020 года. Детское отделение заработало в январе 2021 года.

Подробнее о том, как прошёл первый год работы Псковской областной инфекционной больницы, смотрите в инфографике.