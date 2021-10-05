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Общество / Здоровье

Андрей Царев: Дистанционка в школах позволит замедлить распространение коронавируса

5 октября 2021 года, 13:19

Директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев заявил, что введение дистанционного обучения в школах Псковской области позволит замедлить процесс распространения коронавируса. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Андрей Царев: Дистанционка в школах позволит замедлить распространение коронавируса
Фото: Дарья Хваткова

Как сообщает Андрей Царев, ссылаясь на специалистов, статистика заболеваемости среди детей выросла. Несмотря на то что юные псковичи переносят заболевание в легкой форме, они продолжают оставаться распространителями инфекции. Ограничение контактов и взаимодействия детей, как считает Царев, может привести к замедлению процесса распространения инфекции.

Спикер рассказал, что в псковском Центре лечебной педагоги появились дежурные группы, в рамках которых ведется работа. Часть учащихся, с которыми работают специалисты, перевели на дистанционное обучение. Детские сады продолжают работать в соответствии с рабочими программами.

«В учреждении контролируется состояние здоровья детей и взрослых, соблюдаются все эпидемиологические требования», – подчеркнул Андрей Царев.

Решение ввести дистанционный формат обучения в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября по 10 октября было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября.

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Комментарии

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Бабулечка
15:23 05.10.2021

Как нестыдно врачу и зам.губернатора Емельяновой и главе сообшать в сми о том, что дети переносчики вируса, то есть заразы. Лучше бы Царёв просветил, сколько заразы в вакцине, от 600 вирусов и больше,и с наночастицами.Какие последствия имеются уже, и ожидают от этих экспериментов над привитыми? Придётся отвечать за свои слова, действия.

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