Андрей Царев: Дистанционка в школах позволит замедлить распространение коронавируса

Директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев заявил, что введение дистанционного обучения в школах Псковской области позволит замедлить процесс распространения коронавируса. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Как сообщает Андрей Царев, ссылаясь на специалистов, статистика заболеваемости среди детей выросла. Несмотря на то что юные псковичи переносят заболевание в легкой форме, они продолжают оставаться распространителями инфекции. Ограничение контактов и взаимодействия детей, как считает Царев, может привести к замедлению процесса распространения инфекции.

Спикер рассказал, что в псковском Центре лечебной педагоги появились дежурные группы, в рамках которых ведется работа. Часть учащихся, с которыми работают специалисты, перевели на дистанционное обучение. Детские сады продолжают работать в соответствии с рабочими программами.

«В учреждении контролируется состояние здоровья детей и взрослых, соблюдаются все эпидемиологические требования», – подчеркнул Андрей Царев.

Решение ввести дистанционный формат обучения в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября по 10 октября было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября.