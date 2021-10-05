199 новых случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Псковской области

В Пскове заболели 58 человек (всего 17 тыс. 625), в Великих Луках – 27 (всего 8 тыс. 374).

20 новых случаев диагностировано в Невельском районе (всего тыс. 82), 19 – в Псковском (всего 4 тыс. 215), 16 – в Островском (всего 2 тыс. 400) и 15 – в Опочецком (всего 1 тыс. 406. В Великолукском районе (всего 1 тыс. 286) зафиксировано десять заболевших, в Дедовичском (всего 1 тыс. 259) – пять, в Локнянском (всего 349) – четыре. По шесть человек заразились в Порховском (всего 1 тыс. 561) и Стругокрасненском (всего 715) районах, по три – в Печорском (всего 944) и Пушкиногорском (всего 612). Двое заболели в Плюсском (всего 905) районе. По одному случаю заражения подтверждено в Себежском (всего 912), Гдовском (всего 798), Новоржевском (всего 703), Пыталовском (всего 587) и Красногородском (всего 447) районах.

С начала пандемии подтвердилось 51 тыс. 375 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 43 тыс. 622 человека, 24 из которых за минувшие сутки. Скончались 797 жителей Псковской области. Всего проведено 550 тыс. 8 исследований, 1051 за прошедший день.