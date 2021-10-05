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Культура / Событие

Удачного приземление псковичке Юлии Пересильд пожелал Алексей Севастьянов

5 октября 2021 года, 11:47

Депутат Псковского областного Собрания, актёр Алексей Севастьянов пожелал уроженке пскова Юлии Пересильд, летящей сегодня в космос, удачного приземления. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Удачного приземление псковичке Юлии Пересильд пожелал Алексей Севастьянов

«Я желаю, чтобы та задуманная работа, которая пройдет на борту космического корабля, была выполнена», – сказал актер, отметив, что это серьезный шаг для мирового кинематографа. Алексей Севастьянов также отметил, что гордится происходящим, поскольку это серьезное дело. Он также подчеркнул важность и положительную сторону хорошего освещения данного события.

«Конечно, многие хотели бы быть на её месте, я в том числе», – заметил актер.

5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур стартует экипаж, в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссёр Клим Шипенко.

Подробности подготовки Юлии Пересильд к полету в космос читайте здесь.

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