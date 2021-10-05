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Происшествия / Преступление

170 тыс. пачек белорусских сигарет изъяли псковские таможенники

5 октября 2021 года, 11:01

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области изъяли из грузовика 170 тыс немаркированных белорусских пачек сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

170 тыс. пачек белорусских сигарет изъяли псковские таможенники
Фото Северо-Западного таможенного управления

Таможенники остановили грузовик с полуприцепом на территории стационарного пункта таможенного контроля «Долосцы» в Себежском районе. Водитель предоставил работникам таможни документы, в которых говорилось, что автомобиль въезжал из Белоруссии пустым.

По словам начальника отдела за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Альберта Скосырева, работники таможни обнаружили в передней части грузового отсека перегородку, имитирующая стенку полуприцепа. В тайнике они обнаружили 340 коробок, в которых было 170 тыс. немаркированных пачек с белорусскими сигаретами. Приблизительная стоимость изьятой продукции составляет более 9 миллионов рублей.

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