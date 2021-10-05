Пскович выиграл золото в чемпионате России по гребле

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Мастер спорта России Максим Бабаджанов выиграл золотую медаль в чемпионата России по гребному спорту. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Соревнования прошли в Крыму. Максим Бабаджанов получил первое место на дистанции 8 тыс. метров в четверке парной с рулевым в дисциплине «прибрежная гребля».