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Пскович выиграл золото в чемпионате России по гребле

5 октября 2021 года, 10:09

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Мастер спорта России Максим Бабаджанов выиграл золотую медаль в чемпионата России по гребному спорту. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Пскович выиграл золото в чемпионате России по гребле
Фото из Телеграм-канала региона

Соревнования прошли в Крыму. Максим Бабаджанов получил первое место на дистанции 8 тыс. метров в четверке парной с рулевым в дисциплине «прибрежная гребля».

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