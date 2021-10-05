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Общество / Здоровье

22,6 млн рублей получит Псковская область на лекарства для лечащихся от ковида амбулаторно

5 октября 2021 года, 09:29

Псковская область получит 22,6 млн рублей из федерального бюджета на покупку лекарств для пациентов, больных коронавирусом и лечащихся амбулаторно. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

22,6 млн рублей получит Псковская область на лекарства для лечащихся от ковида амбулаторно
Фото: Дарья Хваткова

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Всего из резервного фонда Правительства в регионы направят более 5,1 млрд рублей, что позволит обеспечить препаратами более 1,5 миллионов человек.

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