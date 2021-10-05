22,6 млн рублей получит Псковская область на лекарства для лечащихся от ковида амбулаторно

Псковская область получит 22,6 млн рублей из федерального бюджета на покупку лекарств для пациентов, больных коронавирусом и лечащихся амбулаторно. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Всего из резервного фонда Правительства в регионы направят более 5,1 млрд рублей, что позволит обеспечить препаратами более 1,5 миллионов человек.