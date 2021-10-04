Первая базовая станция мобильной связи на Северо-Западе появилась в Псковской области

В Псковской области появилась первая на Северо-Западе базовая станция мобильной связи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Ее запустили в деревне Шилово Бежаницкого района.

На торжественной церемонии нажатием символичной кнопки губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов, а также руководители профильного управления администрации региона и муниципалитета дали старт функционированию базовой станции.

Михаил Ведерников на открытии поблагодарил представителей «Ростелекома» за повышенное внимание к Псковской области и подчеркнул, что в этом году, помимо базовой станции в деревне Шилово, в муниципалитетах региона заработают еще 11 подобных станций, в 2022 году – еще 30.

«Благодаря поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на эти цели выделено 200 млн из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что до конца следующего года 90% жителей Псковской области будут пользоваться качественной мобильной связью. Сегодня с этим есть проблемы в деревнях, малых населенных пунктах. Я считаю, что в течение года мы этот вопрос решим, и он уйдет в прошлое», – отметил глава региона.

Руководитель филиала ПАО «Ростелеком» подчеркнул, что самый большой объем строительных работ в Северо-Западной федеральном округе приходится непосредственно на Псковскую область.