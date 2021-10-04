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Общество

Первая базовая станция мобильной связи на Северо-Западе появилась в Псковской области

4 октября 2021 года, 19:40

В Псковской области появилась первая на Северо-Западе базовая станция мобильной связи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Ее запустили в деревне Шилово Бежаницкого района.

Первая базовая станция мобильной связи на Северо-Западе появилась в Псковской области

Фото администрации Псковской области

Базовая станция была построена в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

На торжественной церемонии нажатием символичной кнопки губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов, а также руководители профильного управления администрации региона и муниципалитета дали старт функционированию базовой станции.

Первая базовая станция мобильной связи на Северо-Западе появилась в Псковской области

Фото администрации Псковской области

Михаил Ведерников на открытии поблагодарил представителей «Ростелекома» за повышенное внимание к Псковской области и подчеркнул, что в этом году, помимо базовой станции в деревне Шилово, в муниципалитетах региона заработают еще 11 подобных станций, в 2022 году – еще 30.

«Благодаря поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на эти цели выделено 200 млн из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что до конца следующего года 90% жителей Псковской области будут пользоваться качественной мобильной связью. Сегодня с этим есть проблемы в деревнях, малых населенных пунктах. Я считаю, что в течение года мы этот вопрос решим, и он уйдет в прошлое», – отметил глава региона.

Руководитель филиала ПАО «Ростелеком» подчеркнул, что самый большой объем строительных работ в Северо-Западной федеральном округе приходится непосредственно на Псковскую область.

Первая базовая станция мобильной связи на Северо-Западе появилась в Псковской области

Фото администрации Псковской области

«Устранение цифрового неравенства – это масштабный социальный проект, призванный обеспечить население деревень современными цифровыми возможностями. Значимость этого проекта сложно переоценить. Госуслуги, телемедицина, обучающий и развлекательный контент – все это становится доступным для людей, проживающих на отдаленных территориях», – отметил Александр Логинов.

Проект УЦН 2.0 предусматривает появление современной мобильной связи и высокоскоростного интернета по технологии LTE (4G) в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек.

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