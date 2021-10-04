Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Образование

40 школ Псковской области подали заявки в федеральную программу капремонта

4 октября 2021 года, 18:58

В программу федерального капитального ремонта в Псковской области вошли 40 школ. Об этом сообщила заместитель губернатора Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

40 школ Псковской области подали заявки в федеральную программу капремонта

Фото: Дарья Хваткова

«Мы включились активно в программу капитального ремонта школ. Вы знаете, что в этом году принято очень важное решение, которое долгое время обсуждалось на всех площадках, но только в этом году мы получили системное решение на федеральном уровне», – подчеркнула вице-губернатор.

Она отметила, в программу капитального ремонта на следующий год заявились 40 региональных школ. «Это очень серьёзное обновление всей системы образования, – сообщила первый заместитель губернатора.

Вера Емельянова подчеркнула, что на данный момент в Псковской области ведется строительство множества новых образовательных объектов. При этом, по её словам, многие старые школьные здания нуждаются в ремонте.

Федеральную программу капитального ремонта школ, с акцентом на сельские, в ближайшие пять лет в июне 2021 года поручил запустить Президент РФ Владимир Путин.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первая базовая станция мобильной связи на Северо-Западе появилась в Псковской области
Жителям девяти районов не нужно оформлять пропуск в Самолву
Предметом журналисткого расследования стала деятельность псковской секты
Обновленный маршрут автобуса №5 запустили в Пскове
Вера Емельянова: Неделя дистанционного обучения позволить снизить заболеваемость коронавирусом в Псковской области
Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю
По нацпроекту в Псковской области отремонтируют дорогу к Пушкинским Горам
197 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области
«Псковская правда» улучшила позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ региона

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
20:26 04.10.2021

"40 школ... заявились на участие.." - название новости странное

Лучшее — детям?

Общество / Образование
1 октября 15:30

Лучшее — детям?

В Пскове вновь обсуждают качество платных услуг для дошкольников
Без паники!

Общество / Здоровье
1 октября 10:58

Без паники!
Марафон доброты

Общество
28 сентября 11:00

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями