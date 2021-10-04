40 школ Псковской области подали заявки в федеральную программу капремонта

В программу федерального капитального ремонта в Псковской области вошли 40 школ. Об этом сообщила заместитель губернатора Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

«Мы включились активно в программу капитального ремонта школ. Вы знаете, что в этом году принято очень важное решение, которое долгое время обсуждалось на всех площадках, но только в этом году мы получили системное решение на федеральном уровне», – подчеркнула вице-губернатор.

Она отметила, в программу капитального ремонта на следующий год заявились 40 региональных школ. «Это очень серьёзное обновление всей системы образования, – сообщила первый заместитель губернатора.

Вера Емельянова подчеркнула, что на данный момент в Псковской области ведется строительство множества новых образовательных объектов. При этом, по её словам, многие старые школьные здания нуждаются в ремонте.

Федеральную программу капитального ремонта школ, с акцентом на сельские, в ближайшие пять лет в июне 2021 года поручил запустить Президент РФ Владимир Путин.