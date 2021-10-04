Предметом журналисткого расследования стала деятельность псковской секты

Руководителем секты выступил Эдуард Агеев. Несмотря на то, что Русская православная церковь внесла его в список лжесвященников, он продолжает называть себя епископом Сергеием или архиреем.

На данный момент Эдуард Агеев находится под подпиской о невыезде. Он обвиняется правоохранительными органами в нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве.

Как отмечается в расследовании, сектанты, называющие себя паломниками, живут на территории общины площадью 6 га в добротных домах. Попадая в секту, люди отказываются от медицинского обслуживания и личных документов, становясь бесплатной рабочей силой.

Руководитель секты убеждает своих последователей в том, что телефоны разрушают жизнь, ИНН – это проделки дьявола, а вакцинация – зло. Сам же он, при этом, пользуется мобильным телефоном, а финансисты и бухгалтеры секты имеют банковские счета и ИНН. Люди же, попадая в секту, отказываются от медицинского обслуживания и личных документов, становясь бесплатной рабочей силой.

В ходе расследования журналистами газеты «Известия» в общине была обнаружена женщина, разыскиваемая мужем. Ранее она уехала в секту вместе со своим 4-летним сыном. Супруг смог узнать местонахождение своей жены только тогда, когда случайно в вещах нашел небольшую записку с конкретным указанием. В конце сюжета отмечалось, что после нахождения женщина вместе с ребёнком вновь уехала в один из филиалов секты.

Ольга, бывшая сектантка, сообщила журналистам, что сожгла свой собственный паспорт около 10 лет назад. Иерей Русской Православной церкви, преподаватель Московской духовной академии Отец Георгий отметил, что ликвидировав свои документы, человек лишается в том числе и возможности покупки билета на поезд.

По словам девочки-подростка, которая провела в секте целый год, у членов общины нет полноценного питания. «Слегка вымытая варёная картошка, кипяток и соль. Больше ничего», – поделилась она.

Другой бывший член секты, после своего выхода из неё вынужден был искать свою жену и трёх детей, спрятанных Эдуардом Агеевым. По словам мужчины, через некоторое время охранники Агеева вломились к нему в дом и избили, а друга, который пришел к нему на помощь – убили. На данный момент нападавшие находятся в розыске. А жену и детей мужчине успешно удалось вернуть домой из секты.

Судебный эксперт и религиовед Игорь Иванишко отметил, что уголовные дела по сектам не возбуждаются в связи с отсутствием реальных пострадавших. «Даже если в суде будут представлены доказательства, что есть психическое насилие, есть пострадавший, то сам пострадавший не признаёт себя таковым», – подчеркнул он.