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Транспорт / Инфраструктура

Обновленный маршрут автобуса №5 запустили в Пскове

4 октября 2021 года, 17:24

В Пскове запущен обновленный маршрут автобуса №5. Об этом сообщает региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Обновленный маршрут автобуса №5 запустили в Пскове

Фото из официального Телеграм-канала Псковской области

Общественный транспорт по данному маршруту сделали оборотным. Ранее он ходил только по будням в утренние часы в одну сторону, по направлению «Архив – Вокзал». Теперь автобус №5 также будет заезжать к Онкоцентру, где оборудовали новую автобусную остановку, и на улицу Юности.

В прямом направлении автобус будет останавливаться на следующих остановках: Вокзал, Онкодиспансер, завод Авар, 11 школа, пл. Победы, Дамба, храм А. Невского, Областная больница, ул. М. Горького, пл. Ленина, ул. Волкова, 12 школа, ул. Белинского, ул. Текстильная.

В обратном направлении автобус №5 будет делать остановки: Архив, ул. Новоселов, Областная ГИБДД, на «кольце» по требованию, ул. Инженерная, ул. Юности, ул. Звездная, ул. Текстильная, 12 школа, ул. Волкова, пл. Ленина, Центральная городская библиотека, Областная больница, Храм А. Невского, Дамба, пл. Победы, 11 школа, Завод Авар, Онкодиспансер, Вокзал.

Интервал движения общественного транспорта по данному маршруту составляет около 1,5 часов.

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