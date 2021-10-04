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Общество / Образование

Вера Емельянова: Неделя дистанционного обучения позволить снизить заболеваемость коронавирусом в Псковской области

4 октября 2021 года, 16:24

Введенное на неделю дистанционное обучение в школах ряда региональных муниципалитетов позволит снизить заболеваемость коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщила заместитель губернатор Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

Вера Емельянова: Неделя дистанционного обучения позволить снизить заболеваемость коронавирусом в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

По её словам, решение о введении в регионе недельного дистанционного обучения в школах ряда муниципалитетов Псковской области полностью оправдано в связи с тем, что на данный момент необходимо остановить распространение коронавирусной инфекции на всех уровнях.

«Эта неделя поможет нам снизить вирусную активность в регионе», – подчеркнула Вера Емельянова.

Заместитель губернатора также попросила с понимание отнестись к введенным ограничениям педагогов, родителей и детей.

Дистанционное обучение в школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования введено с 4 по 11 октября в 14 муниципалитетах Псковской области по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Руководитель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева ранее отметила, что система образования Псковской области полностью готова к дистанционному обучению.

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