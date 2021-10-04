Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

С 27 сентября по 3 октября в Псковской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За прошедшую неделю в регионе произошло 12 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 17 человек, два – погибли. С 27 сентября по 3 октября сотрудниками ГИБДД были пойманы 51 нетрезвый водитель, семь из них выявили повторно.

Также за прошедшую неделю полицейскими было пресечено 1 тыс. 813 административных правонарушения.