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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

4 октября 2021 года, 15:33

С 27 сентября по 3 октября в Псковской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

Фото: Андрей Степанов

За прошедшую неделю в регионе произошло 12 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 17 человек, два – погибли. С 27 сентября по 3 октября сотрудниками ГИБДД были пойманы 51 нетрезвый водитель, семь из них выявили повторно.

Также за прошедшую неделю полицейскими было пресечено 1 тыс. 813 административных правонарушения.

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