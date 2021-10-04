По нацпроекту в Псковской области отремонтируют дорогу к Пушкинским Горам

Ремонт на автомобильной дороге Новгородка – Пушкинские Горы длиной 24,6 км будет проводиться в течение 2021-2023 годов. Первый участок в 12 км должны ввести в эксплуатацию до 9 августа 2022 года, следующие 12,6 км – до 30 июля 2023 года. Финансирование проекта – около 30 млн рублей – ведется из областного бюджета.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пушкиногорском районе будет отремонтирована автомобильная дорога Новгородка – Пушкинские Горы. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В ходе ремонтных работ полосы отводов будут расчищены от деревьев и кустарников, спланированы откосы и дно кюветов, обустроены водоотводные канавы. Кроме того, будет срезано асфальтобетонное покрытие и восстановлена укрепленная часть виражей и обочин. В рамках контракта дорожники также отремонтируют пересечения, съезды, примыкания и водопропускные трубы.

Ремонт асфальтобетонного покрытия будет состоять из трёх этапов: устройство выравнивающего слоя (асфальтобетонная смесь А16НТ на граните), укладка геосетки и устройство верхнего слоя (смесь А16ВТ на габбро-диабазе). Обочины дороги укрепят щебеночно-песчано-гравийной смесью и устранят просадки. Прибровочную полосу засеют травой.

Кроме того, запланирован ремонт моста через реку Великую около деревне Селихново. Здесь будут заменены деформационные швы и дорожное покрытие. Также будут отремонтированы автобусные остановки: заездные карманы, посадочные площадки с тротуарами и пандусами будут приведены в порядок, установят скамейки, урны и автопавильоны и уложат тактильную плитку. Разметка на автомобильном полотне будет нанесена краской и термопластиком.

Трасса Новгородка – Пушкинские Горы ведет к одной из главных туристических точек Псковской области. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» также ремонтируют Пушкиногорское шоссе – альтернативный подъезд к Пушкинским Горам. Всего в нормативное состояние будет приведено 4,3 км автодороги. Финансирование ؘ– 66 млн рублей – ведется из регионального бюджета.