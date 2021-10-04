197 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области

197 человек заболели коронавирусом за последние сутки, 3 октября, в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«За неделю рост заболеваемости составил 22%. Число новых случаев продолжает расти», – сообщал Михаил Ведерников.

В Пскове зафиксировали 60 новых случаев коронавируса (всего 17 тыс. 676), в Великих Луках – 18 (всего 8 тыс. 347).

В Невельском районе заболели 19 человек (всего 2 тыс. 62), в Псковском районе – 15 (всего 4 тыс. 196), в Островском – 12 (всего 2 тыс. 384), в Порховском – 11 (всего 1 тыс. 555).

Девять новых случаев зафиксировано в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 254), восемь – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 382), семь – в Пыталовском (всего 586).

По шесть человек заразились в Плюсском (всего 903) и Стругокрасненском (всего 709) районах. По пять – в Печорском (всего 941), Пушкиногорском (всего 609) районах, четыре – в Себежском (всего 911). По три жителя региона заболело в Бежаницком (всего 553) и Палкинском (всего 533) районах. По два человека заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 391) и Усвятском (всего 335) районах. В Великолукском (всего 1 тыс. 276) и Новоржевском (всего 702) районах заболело по одному человеку.

С начала пандемии в Псковской области ззафиксированы 51 тыс. 176 случаев коронавируса. Выздоровели 43 тыс. 598 человек, восемь из которых за прошедшие сутки, умерли 792 псковича. Всего проведено 548 тыс. 957 исследований, 951 из которых за последние 24 часа.