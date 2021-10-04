Телеграм-канал «Псковская сводка» остается рекордсменом по приросту подписчиков

Канал «Псковская сводка», посвященный ЧП, остается рекордсменом по приросту аудитории в псковском сегменте Телеграма. За последний месяц на него подписались более 300 человек. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости» .

За сентябрь «Псковские новости» лидируют по индексу цитируемости. По сравнению с августом канал также увеличил общее количество просмотров за месяц и дневной охват публикаций.

На втором месте по индексу цитируемости «Псковская лента новостей». По сравнению с августом канал просел по просмотрам за месяц и дневному охвату.

В Официальном Телеграм-канале Псковской области, «Псковских новостях», ПЛН, К8442 и «Прикладной социопатии» был зафиксирован существенный прирост аудитории.

Впервые в обзор был включен неформальный Телеграм-канал «Будка Барса», посвященный университету ПсковГУ. Он уже успел стать источником инфоповодов для крупных новостных Телеграм-каналов.

В сентябре проходили выборы, поэтому при сборе данных предполагалось, что Телеграм-каналы участников выборной гонки увеличат свою аудиторию и привлекут сторонников. Однако каналы псковских представителей партии «Яблоко» Льва Шлосберга, Дмитрия Пермякова, Николая Кузьмина в сентябре теряли подписчиков. Лидером по потере аудитории стал Телеграм-канал «КПРФ Псковской области». Число их подписчиков сократилось с 709 до 112.



