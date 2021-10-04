Псковскому медработнику присвоили медаль Луки Крымского

Псковского фельдшера Александра Кудрявцева удостоили государственной награды — медали Луки Крымского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Кудрявцев получил медаль за большой вклад в борьбу с COVID-19 и проявленную при исполнении профессионального долга самоотверженность. Медик работает в поликлинике «РЖД-Медицина» Пскова.

Медаль Луки Крымского и Орден Пирогова учредили Указом Президента РФ Владимира Путина в преддверии Дня медицинского работника в 2020 году.

Медаль святителя Луки Крымского назвали в честь русского и советского хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, прославленного в сонме святых Русской Православной Церкви. Ее вручают, в том числе, за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение жизни и сохранение здоровья.