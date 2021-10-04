Топ-5 главных событий сентября назвали в ПАИ

Эксперты, приглашенные редакцией, оценили значимость каждого события, чтобы составить сентябрьский рейтинг.

В топ-5 вошли : «Председателем Псковского областного Собрания вновь избран Александр Котов»; «По решению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на достройку кампуса ПсковГУ выделены дополнительные средства. Названа новая дата сдачи кампуса в эксплуатацию»; «Усиление антикоронавирусных мер»; «Визит в Псковскую область президента Владимира Путина и патриарха Кирилла, открытие памятника в Самолве»; «Итоги выборов 19 сентября: «Единая Россия» и еще пять партий вошли в областное Собрание».

Почему эксперты испытывают скепсис по поводу реальности сдачи студенческого кампуса в срок? Как они оценивают переизбрание Александра Котова? Какие еще события сентября вошли в топ-10 и сколько баллов они получили?



Об этом читайте в материале ПАИ «Много точек над i. Главные события месяца глазами экспертов. Сентябрь 2021»