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Общество

Топ-5 главных событий сентября назвали в ПАИ

4 октября 2021 года, 10:49

4 октября Псковское агентство информации опубликовало традиционную обзорную статью по итогам главных событий месяца, произошедших в Псковской области.

Топ-5 главных событий сентября назвали в ПАИ

Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания

Эксперты, приглашенные редакцией, оценили значимость каждого события, чтобы составить сентябрьский рейтинг.

В топ-5 вошли : «Председателем Псковского областного Собрания вновь избран Александр Котов»; «По решению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на достройку кампуса ПсковГУ выделены дополнительные средства. Названа новая дата сдачи кампуса в эксплуатацию»; «Усиление антикоронавирусных мер»; «Визит в Псковскую область президента Владимира Путина и патриарха Кирилла, открытие памятника в Самолве»; «Итоги выборов 19 сентября: «Единая Россия» и еще пять партий вошли в областное Собрание».

Почему эксперты испытывают скепсис по поводу реальности сдачи студенческого кампуса в срок? Как они оценивают переизбрание Александра Котова? Какие еще события сентября вошли в топ-10 и сколько баллов они получили?

Об этом читайте в материале ПАИ «Много точек над i. Главные события месяца глазами экспертов. Сентябрь 2021»

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