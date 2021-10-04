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Досуг / Погода

До +17 градусов тепла ожидается в Псковской области 4 октября

4 октября 2021 года, 09:16

4 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, ночью – до +2…+7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +17 градусов тепла ожидается в Псковской области 4 октября
Фото: Дарья Хваткова

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове днем температура будет от +14…+16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5…+7 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. В ночное время температура воздуха составит +4...+6 градусов.

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