До +17 градусов тепла ожидается в Псковской области 4 октября

4 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, ночью – до +2…+7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове днем температура будет от +14…+16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5…+7 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. В ночное время температура воздуха составит +4...+6 градусов.