До 700 мест увеличили коечный фонд в Псковской области

Коечный фонд в Псковской области увеличили до 700 мест. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что на данный момент в регионе вакцинировано всего 47% населения от требуемого количества.

«До коллективной защиты нам ещё очень далеко», – отметил губернатор.

Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки, 3 октября, привились 50 псковичей ( всего 185 тыс. 13) , вторым компонентом – 45 (всего 175 тыс. 600). Ревакцинировались за прошедшие 24 часа 8 жителей региона ( всего 4 тыс. 514).

Расход поступившей вакцины в регионе составляет 76,5%.