До 700 мест увеличили коечный фонд в Псковской области

Коечный фонд в Псковской области увеличили до 700 мест. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Коечный фонд в Псковской области увеличили до 700 мест. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Глава региона сообщил, что на данный момент в регионе вакцинировано всего 47% населения от требуемого количества.
«До коллективной защиты нам ещё очень далеко», – отметил губернатор.
Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки, 3 октября, привились 50 псковичей ( всего 185 тыс. 13) , вторым компонентом – 45 (всего 175 тыс. 600). Ревакцинировались за прошедшие 24 часа 8 жителей региона ( всего 4 тыс. 514).
Расход поступившей вакцины в регионе составляет 76,5%.
Коллективной защиты и не будет. Не политики, но профессора, учёные, эпидемиологи ,они заявляют, что не следует вакцинировать в период "эпидемии", иначе не выработается коллективный иммунитет. Об этом давно написано в учебниках для подготовки медиков.Но показатели по вакцинации экспериментальным препаратом превыше всего для власти, чиновников. Д.Медведев подтверждает об "эффективности "вакцинации-"Иначе распространить болезнь будет просто невозможно." Чем меньше вакцинаций, тем меньше заболевших