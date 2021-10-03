Почти 90% коечного фонда загружено из-за ковида в Псковской области

Расширенный до 660 мест коечный фонд загружен почти на 90%. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что темпы вакцинации очень низкие.

«В таких условиях с вирусом можно бороться только дисциплиной и ограничениями», –подчеркнул Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 за прошедшие сутки привились 162 псковича, вторым компонентом – 179. Ревакцинировались 53 человека. Всего с начала вакцинации первым компонентом привились 184 тыс. 963 жителя региона, вторым – 175 тыс. 555.

Расход поступившей вакцины в регионе составляет 76,4%.