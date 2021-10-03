12 километров дороги Опочка – Красногородск – граница с Латвией отремонтировали в Псковской области

Около 12 км трассы Опочка – Красногородск – граница с Латвией отремонтировали и ввели в эксплуатацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс службе регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Ремонтные работы стали возможными благодаря включению объекта в национальный проект «Безопасные качественные дороги».
Фото Комитета по транспорту и дорожному хозяйству
Рабочие восстановили участок дороги между деревнями Люцково Опочецкого района и Собольцово Красногородского района.
Более 193 млн рублей из областного бюджета потратила подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» в рамках контракта с ГБУ ПО «Псковавтодор», чтобы выполнить комплекс ремонтных работ.
Дорожники расчистили более 4 гектаров полосы отвода от кустарника и деревьев, выполнили планировку более 25 тыс. кв. м откосов и дна кюветов, заменили крайние звенья на 13 трубах, отремонтировали 18 водопропускных труб.
Фото Комитета по транспорту и дорожному хозяйству
Около 96 тыс. км составляет площадь нового асфальтобетонного покрытия. В роцессе ремонта, рабочие укрепили обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью, прибровочную часть – засевом многолетних трав. Они также привели в нормативное состояние пересечения и примыкания с помощью асфальтобетона и фрезерованного асфальтоматериала.
Подрядчик также привел в нормальное состояние пять автобусных остановок: обустроил заездные карманы, посадочные площадки с пандусом. Осевая горизонтальная разметка нанесена термопластиком, краевая – краской.