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Досуг / Погода

Аномальное потепление придет в Псковскую область

3 октября 2021 года, 14:10

Псковскую, Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую области, ждет теплая погода с температурой выше климатической нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Аномальное потепление придет в Псковскую область
Фото: Дарья Хваткова

По словам Романа Вильфанда, аномально теплая погода придет на север европейской части России из-за антициклона, несущего теплые воздушные массы. В связи с этим в Псковской области воздух прогреется до + 11…16 градусов.

В Ленинградской области прогнозируется до +12-13 градусов, в Калининградскую область придет температура от +15 до +21 градуса. В Карелии, Вологодской и Мурманской областях синоптик прогнозировал + 8…12 градусов, в Новгородской – +11…16 градусов.

Вильфанд отметил, что в регионах Урала и юга Западной Сибири в ближайшие дни, напротив, ожидается холодная погода с отклонениями от климатической нормы.

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