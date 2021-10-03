Новый парк открыли в Великих Луках Псковской области

2 октября в Великих Луках открыли «Парк под открытым небом», который построили по международному проекту «Парки без границ» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014–2020 годов. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости».



Парк находится на территории Зелёной зоны недалеко от водоема. Объект рассчитан в том числе и на активный отдых, поскольку включает в себя тропинки для прогулок, волейбольную площадку, воркаут-зону, а также детский игровой городок.