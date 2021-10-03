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Общество / Здоровье

Почти 200 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области

3 октября 2021 года, 13:03

191 новый случай заражения COVID-19 за последние сутки зафиксирован в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Почти 200 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове 57 человек (всего 17 тыс. 507) заболели коронавирусом за последние сутки, в Великих Луках –15 (всего 8 тыс. 329).

В Невельском районе заболели 18 человек (всего 2 тыс. 43), в Псковском – 16 (всего 4 тыс. 181), в Островском – 13 (всего 2 тыс. 372). 10 человек заразились ковидом в Порховском районе (всего 1 тыс. 544), 7 – в Дедовичском (всего 1 тыс. 245).

По шесть новых случаев зафиксировано в Опочецком (всего 1 тыс. 389), Пыталовском (всего 579) и Стругокрасненском (всего 703) районах. По пять человек заболели коронавирусом в Себежском (всего 907) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 374) районах. В Печорском (всего 936), Плюсском (всего 897) и Пушкиногорском (всего 604) – по четыре подтвержденных случая. По три человека заразились в Палкинском (всего 503) и Великолукском (всего 1 тыс. 275) районах. По два новых случая в Бежаницком (всего 550) и Гдовском (всего 797) районах. По одному человеку за последние сутки заболело в Дновском (всего 381), Локнянском (всего 345), Новоржевском (всего 701), Усвятском (всего 333) и Пустошкинском (всего 500) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 50 тыс. 979 человек, выздоровели – 43 тыс. 590, из которых 150 за минувшие сутки. Умерли – 792, из которых 6 скончались за последние 24 часа. Всего на COVID-19 проведено 548 тыс. 6 исследований, 1 тыс. 493 – за недавний промежуток времени.

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Комментарии

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Бабулечка
16:46 03.10.2021

В Югре с численностью населения 1млн 670 тысяч человек заболевших 185 чел. И двое человек умерших.В регионе 60 заболевших и умерших превышает кратно, сравнительно с Югрой/ХМАО/.И по России за 40 дней прошлого года заболевших и умерших было в разы меньше в тот же период,чем за 40 дней в этом году после активного вакцинирования.

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