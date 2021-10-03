Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +16 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября

3 октября 2021 года, 09:27

3 октября в Псковской области в дневное время столбик термометра будет держаться на отметке +11…+16 градусов, ночью – +2…+7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.


До +16 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября

Согласно прогнозу синоптиков, по Псковской области ожидается переменная облачность, день пройдёт без существенных осадков, ночью местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове днем температура воздуха будет от +13…+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. В ночное время температура воздуха будет от +3 до +5 градусов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 90% коечного фонда загружено из-за ковида в Псковской области
12 километров дороги Опочка – Красногородск – граница с Латвией отремонтировали в Псковской области
Аномальное потепление придет в Псковскую область
Новый парк открыли в Великих Луках Псковской области
Почти 200 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Псковской области
В Пушкинских Горах отменяются спектакли Санкт-Петербургского театра
Подросток и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Пскове
Свыше 1000 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
Посещение комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве разрешат только по пропускам

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг