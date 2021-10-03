До +16 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября

3 октября в Псковской области в дневное время столбик термометра будет держаться на отметке +11…+16 градусов, ночью – +2…+7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, по Псковской области ожидается переменная облачность, день пройдёт без существенных осадков, ночью местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове днем температура воздуха будет от +13…+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. В ночное время температура воздуха будет от +3 до +5 градусов.