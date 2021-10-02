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Культура / Театр

В Пушкинских Горах отменяются спектакли Санкт-Петербургского театра

2 октября 2021 года, 19:20

Спектакли театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» отменяются в Пушкинских Горах. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

В Пушкинских Горах отменяются спектакли Санкт-Петербургского театра

Фото из официального Телеграм-канала Псковской области

С 4 по 10 октября спектакли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера», ранее запланированные к показу на большой сцене Научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», отменяются в связи с внесенными изменения в Указ губернатора о мерах противодействия COVID-2019.

«В связи с указом Губернатора Псковской области о введении ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий из-за санитарно-эпидемиологической обстановки спектакли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» в Пушкинских Горах с 4 по 10 октября отменяются. Билеты можно сдать в кассу Научно-культурного центра» – отмечается в сообщении.

Спектакль «Сказка о золотом петушке», запланированный на 3 октября, состоится.

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