Подросток и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Пскове

В результате ДТП в Пскове госпитализировали подростка и трех взрослых. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

2 октября водитель транспортного средства «Део Нексия», двигаясь по улице Вокзальная, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Газель».

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе и 15-летний подросток. Его сотрудники скорой медицинской помощи доставили в детскую областную больницу. Остальных с травмами различной степени тяжести доставили в другие медицинские учреждения города Пскова.

На месте аварии работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства произошедшего выясняются.