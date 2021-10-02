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Происшествия / ДТП

Подросток и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Пскове

2 октября 2021 года, 18:35

В результате ДТП в Пскове госпитализировали подростка и трех взрослых. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Подросток и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Пскове

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

2 октября водитель транспортного средства «Део Нексия», двигаясь по улице Вокзальная, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Газель».

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе и 15-летний подросток. Его сотрудники скорой медицинской помощи доставили в детскую областную больницу. Остальных с травмами различной степени тяжести доставили в другие медицинские учреждения города Пскова.

На месте аварии работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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