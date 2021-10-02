Свыше 1000 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

1 тыс. 200 доз новой партии вакцины от коронавируса «СпутникV» поступили в Псковскую область. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 184 тыс. 801 житель региона, из них 322 – за прошедшие сутки. Обоими компонентами вакцинировались 175 тыс. 376 человек, в том числе 518 – за минувшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 4 тыс. 454 псковича. За прошедший день – 112.

Расход поступившей вакцины от коронавируса составляет 76,3%.