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Общество / Здоровье

Свыше 1000 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

2 октября 2021 года, 16:40

1 тыс. 200 доз новой партии вакцины от коронавируса «СпутникV» поступили в Псковскую область. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Свыше 1000 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Фото: Дарья Хваткова

Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 184 тыс. 801 житель региона, из них 322 – за прошедшие сутки. Обоими компонентами вакцинировались 175 тыс. 376 человек, в том числе 518 – за минувшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 4 тыс. 454 псковича. За прошедший день – 112.

Расход поступившей вакцины от коронавируса составляет 76,3%.

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