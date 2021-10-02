Еще 182 человека заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

В Пскове за прошедший день заболели еще 45 человек (всего 17 тыс. 450), в Великих Луках – 21 (всего 8 тыс. 314).

За минувший день, 1 октября, в Псковской области выявили еще 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

18 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковском районе (всего 4 тыс. 165), 15 – в Невельском районе (всего 2 тыс. 25), 13 – в Островском районе (всего 2 тыс. 359). Девять жителей региона заболели в Опочецком районе (всего 1 тыс. 383), восемь – в Порховском районе (всего 1 тыс. 534), семь – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 238).

По шесть новых случаев выявлено в Себежском (всего 902) и Стругокрасненском (всего 697) районах, по пять – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 369), Печорском (всего 932) и Пушкиногорском (всего 600) районах, четыре – в Плюсском районе (всего 893). По три человека заболели в Великолукском (всего 1 тыс. 272), Бежаницком (всего 548) и Палкинском (всего 527) районах.

По одному жителю региона заразились в Гдовском (всего 795), Пыталовском (всего 573), Пустошкинском (всего 499), Куньинском (всего 465), Локнянском (всего 344) и Усвятском (всего 332) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 50 тыс. 788 жителей региона, выздоровели – 43 тыс. 440, из которых 40 – за прошедшие сутки. Умерли 782 человека. На данный момент проведено 546 тыс. 513 исследований на коронавирус, в том числе 1 тыс. 971 – за минувший день.

«Более 180 новых случаев! Это очень много. В ближайшее время уровень заболеваемости будет расти. Рассчитываем, что ограничения на грядущей неделе позволят сбить эту динамику заболеваемости. Но, многое зависит от вас», – отметил Михаил Ведерников.