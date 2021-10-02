Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До 15 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 октября

2 октября 2021 года, 10:05

2 октября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +10…+15 градусов и 0…+5 градусов – ночью, сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 15 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС, в этот день по Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточных направлений будет дуть со скоростью 5-10 м/сек.

Атмосферное давление вновь выше нормы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Свыше 1000 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
Посещение комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве разрешат только по пропускам
78 больных коронавирусом госпитализировали 1 октября в Псковскую областную инфекционную больницу
Устроивших дебош в Финском парке в Пскове задержали
Еще 182 человека заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Усиленные ограничения из-за ковида обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
Псковский «Газпром» готов к работе в осенне-зимний период
Мемориал неизвестному солдату на площади Победы в Пскове отремонтируют
Видеоарт о Псковской области «Лукоморье» победил на фестивале в Сербии

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг