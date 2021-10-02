До 15 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 октября

2 октября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +10…+15 градусов и 0…+5 градусов – ночью, сообщает региональное ГУ МЧС России.
2 октября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +10…+15 градусов и 0…+5 градусов – ночью, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС, в этот день по Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточных направлений будет дуть со скоростью 5-10 м/сек.
Атмосферное давление вновь выше нормы.