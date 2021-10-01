Видеоарт о Псковской области «Лукоморье» победил на фестивале в Сербии

Видео-арт режиссера Николая Рыбникова «Лукоморье», посвящённый Псковской области, получил награду за лучший иностранный туристический фильм на фестивале документальных и короткометражных фильмов Jahorina Film Festival, прошедшем с 22 по 25 сентября в Сербии. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

5 августа 2020 года ролик о регионе разместили в Instagram-аккаунте. Команда творческих людей из Пскова, включая режиссера Николая Рыбникова и оператора Екатерину Сокову, работали над видеороликом.

Видео снято в стиле тильт-шифт, особой технике съемки, позволяющей создать ощущение сказки. Для создателей ролика такой вариант съемки стал экспериментальным и, как признали авторы, удачным.