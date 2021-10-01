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Культура / Фестиваль

Видеоарт о Псковской области «Лукоморье» победил на фестивале в Сербии

1 октября 2021 года, 17:49

Видео-арт режиссера Николая Рыбникова «Лукоморье», посвящённый Псковской области,  получил награду за лучший иностранный туристический фильм на фестивале документальных и короткометражных фильмов Jahorina Film Festival,  прошедшем с 22 по 25 сентября в Сербии. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

5 августа 2020 года ролик о регионе разместили в Instagram-аккаунте. Команда творческих людей из Пскова, включая режиссера Николая Рыбникова и оператора Екатерину Сокову, работали над видеороликом.

Видео снято в стиле тильт-шифт, особой технике съемки, позволяющей создать ощущение сказки. Для создателей ролика такой вариант съемки стал экспериментальным и, как признали авторы, удачным.


Авторы проекта считают, что ролик «Лукоморье» получился не столько о Пскове, сколько о России.

«Мы через Псков показываем русскую душу. Я скидывал монтажные версии ребятам, которые живут за границей, мне было интересно мнение иностранцев, и они хотели увидеть Россию. Поэтому для иностранцев это будет презентация России, а для всех русскоязычных людей – представление региона, Псковской области», – сказал Николай Рыбников.

О том, как родилась идея ролика и проходили съёмки читайте здесь.

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