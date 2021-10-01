Вакцинация от коронавируса и гриппа организована на четырёх площадках в Великих Луках

«Великолукская межрайонная больница» приглашает жителей города на вакцинацию против ковида и гриппа в четырех точках Великолукского района.

Привиться можно в ТЦ «Апельсин» ежедневно по будням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 14:00 по 14:30) и по выходным дням с 11:00 по 14:00. Вакцинация будет проводиться также в прививочных кабинетах в Поликлинике №1 на улице Пионерской, д. 10; в Поликлинике №2 на улице Дружбы, д. 11; в Поликлинике №3 в Великолукского района в деревне Золотково, д. 2.

Филиал «Куньинский» в поселке Кунья на улице Больничная, д. 26, также принимает желающих сделать привику.

Для того, чтобы сделать прививку, при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Записаться на вакцинацию в Великих Луках можно через портал Госуслуг; в регистратуре поликлиники – т. 8(81153)3-82-24 или по телефону call-центра – т. 8(8112) 299-404

Сделать сразу прививку и от новой коронавирусной инфекции, и от гриппа нельзя, поскольку между ними необходимо соблюдать 30-дневный интервал.