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Общество

Мемориал неизвестному солдату на площади Победы в Пскове отремонтируют

1 октября 2021 года, 17:56

 В Пскове будет проведён ремонт площадки и ступеней мемориального комплекса  «Могила неизвестного солдата» на площади Победы. Соответствующая конкурсная документация размещена на портале госзакупок.

Мемориал неизвестному солдату на площади Победы в Пскове отремонтируют

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Там не было ремонта уже лет 40-50», - рассказал корреспонденту «Псковской правды» начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов. Он отметил, что сейчас площадка у памятника находится в плачевном состоянии и требует обновления. «Внешний вид мемориального комплекса после ремонта не изменится», - заверил Николай Баринов. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 685 тыс.  446 рублей. Подрядчику предстоит полностью разобрать имеющиеся конструкции, затем сделать новое основание, фундамент, гидроизоляцию, уложить покрытие из булыжного камня и облицевать гранитом ступени. Будет отремонтирована и конструкция «вечного огня».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября, 13 октября планируется определить подрядчика. Работы должны быть завершены к 24 апреля 2022 года.

Мемориальный комплекс «Могила неизвестного советского солдата» был открыт 23 июля 1974 года в честь 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Его автором был псковский архитектор-реставратор, участник войны Всеволод Смирнов.

Центр композиции — это 17 устремлённых в высь орудий и «вечный огонь». У подножия находится могила неизвестного солдата, погибшего 9 июля 1941 года на реке Великой близ деревни Батьковичи. На переднем плане размещена плита с надписью «Подвиг твой бессмертен».

Горелку для «вечного огня» разрабатывали в Саратовском НИИГАЗ, а сам огонь доставили 20 июля 1974 года из Ленинграда.  

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