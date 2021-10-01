Наталья Горбачева: Псковская область своевременно переходит на дистанционное обучение

Руководитель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева заявила, что Псковская область своевременно переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По мнению Натальи Горбачевой, преждевременный перевод школ на дистанционное обучение был правильным решением.

«Лучше неделю посидеть, посмотреть по ситуации, потому что дети заболевают первыми», – объяснила спикер.

Наталья Горбачева рассказала о том, что школы региона уже опытные в этом вопросе и не первый раз переживают дистанционное обучение. Спикер также отметила, что родители и ученики с пониманием относятся к данной ситуации.

«Никаких звонков в областную организацию профсоюза образования и в Общественную палату региона по этому поводу не поступало», – подчеркнула Наталья Горбачева.

Система образования Псковской области, по словам спикера, готова к дистанционному формату обучения, поскольку школы работали в таком формате и уже смогли к нему перестроиться.

Наталья Горбачева считает, что проблем быть не должно, поскольку в образовательных учреждениях сейчас идет повторение материала.

30 сентября состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором приняли решение ввести дистанционный формат обучение в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября.