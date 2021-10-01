Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Наталья Горбачева: Псковская область своевременно переходит на дистанционное обучение

1 октября 2021 года, 17:01

Руководитель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева заявила, что Псковская область своевременно переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Наталья Горбачева: Псковская область своевременно переходит на дистанционное обучение

Фото: ПАИ

По мнению Натальи Горбачевой, преждевременный перевод школ на дистанционное обучение был правильным решением.

«Лучше неделю посидеть, посмотреть по ситуации, потому что дети заболевают первыми», – объяснила спикер.

Наталья Горбачева рассказала о том, что школы региона уже опытные в этом вопросе и не первый раз переживают дистанционное обучение. Спикер также отметила, что родители и ученики с пониманием относятся к данной ситуации.

«Никаких звонков в областную организацию профсоюза образования и в Общественную палату региона по этому поводу не поступало», – подчеркнула Наталья Горбачева.

Система образования Псковской области, по словам спикера, готова к дистанционному формату обучения, поскольку школы работали в таком формате и уже смогли к нему перестроиться.

Наталья Горбачева считает, что проблем быть не должно, поскольку в образовательных учреждениях сейчас идет повторение материала.

30 сентября состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором приняли решение ввести дистанционный формат обучение в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вакцинация от коронавируса и гриппа организована на четырёх площадках в Великих Луках
Ассоциация профсоюзов Северо-Запада провела заседание в Пскове
42 псковича примут участие в проекте фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие»
Положительную оценку дала Оксана Фёдорова проекту «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
Перепись населения пройдет в цифровом формате
Порядка 500 псковичей отправятся в армию во время осеннего призыва
Выездную вакцинацию от ковида организуют в Пскове
5 и 6 октября перекроют движение на улице Кузнецкой
До 10 октября отменены все концерты Псковской филармонии

Комментарии

Авторизация
No comments
Лучшее — детям?

Общество / Образование
1 октября 15:30

Лучшее — детям?

В Пскове вновь обсуждают качество платных услуг для дошкольников
Без паники!

Общество / Здоровье
1 октября 10:58

Без паники!
Марафон доброты

Общество
28 сентября 11:00

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями