42 псковича примут участие в проекте фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие»

42 псковича получат возможность принять участие в культурно-просветительском проекте благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие». Об этом сообщала директор благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой Татьяна Иванова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 октября.

Как сообщила спикер, проект нацелен на привлечение максимального количества детей и взрослых, широкой аудитории к классической музыке через формат телепутешествия. Проект повествует о развитии в городе-участнике музыкальной культуры, о композиторах, раскрывает Россию с точки зрения музыкальной истории Москвы (57 участников), Твери (198 участников), Пскова (42) и Курска (10). Участники познакомятся с интересными, иногда малоизвестными фактами музыкальной истории региона, где жили и творили великие российские композиторы и музыканты.

Съемка телепрограммы в Пскове и творческая встреча с Оксаной Фёдоровой, а также концерт с участием юных талантливых жителей Псковской области пройдет в октябре. Трансляцию телепрограммы можно будет увидеть на сайте проекта музыкальноепутешествие.рф, в социальных сетях, а также на федеральных и региональных телеканалах.

По словам Татьяны Ивановой, проект рассчитан до конца декабря, и по итогу каждый участник викторины получит памятный сертификат участника.

Спикер также подчеркнула, что Псков был выбран неслучайно. Президент фонда Оксана Фёдорова родилась в этом городе. «Я очень рада снова приехать в родной город», – поделилась телеведущая Оксана Фёдорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Проект родился из большой многолетней деятельности, когда я стала сотрудничать с молодыми певцами. Я люблю путешествовать и музыку, люблю детей, которые хотят чего-то добиться в жизни, и мы придумали, как это можно соединить, чтобы это было интересно, принято людьми. Потому что подать классику сложно, наша задача –показать, что это здорово», – рассказала Оксана Фёдорова.

Президент фонда также отметила, что в завершение проекта планируется пригласить талантливых детей в Москву, чтобы они выступили на большой сцене.