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Культура / Наследие

Положительную оценку дала Оксана Фёдорова проекту «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

1 октября 2021 года, 15:57

Положительную оценку дала проекту «Псковские храмы в ЮНЕСКО» президент благотворительного фонда, мисс Вселенная, певица, телеведущая Оксана Фёдорова на пресс-конференции в пресс-центре Псковского агентства информации 1 октября.

Положительную оценку дала Оксана Фёдорова проекту «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

«Псковские храмы в ЮНЕСКО» - это цикл из 10 фильмов, которые готовит Псковское агентство информации при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по охране объектов культурного наследия. Каждая серия будет рассказывать об одном из храмов Пскова, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже вышли две серии - о соборе Иоанна Предтечи и соборе Рождества Богородицы.

«Любая просветительская деятельность, которая рассказывает историю региона, — это большой успех и достижение», - подчеркнула Оксана Фёдорова. Она отметила, что сейчас в телеэфире не так много культурных и документальных программ, а те, которые есть, выходят, в основном, ночью или на цифровых телеканалах, куда не добираются люди. «Рейтинги телеканала «Культура» по сравнению с развлекательными каналами невысокие, но я знаю, что людям это интересно, они хотят знакомиться с историей, в огромном потоке развлекательной информации найти рациональное и настоящее зерно», - заявила Оксана Федорова.

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