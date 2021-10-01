Положительную оценку дала Оксана Фёдорова проекту «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

«Псковские храмы в ЮНЕСКО» - это цикл из 10 фильмов, которые готовит Псковское агентство информации при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по охране объектов культурного наследия. Каждая серия будет рассказывать об одном из храмов Пскова, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже вышли две серии - о соборе Иоанна Предтечи и соборе Рождества Богородицы.

«Любая просветительская деятельность, которая рассказывает историю региона, — это большой успех и достижение», - подчеркнула Оксана Фёдорова. Она отметила, что сейчас в телеэфире не так много культурных и документальных программ, а те, которые есть, выходят, в основном, ночью или на цифровых телеканалах, куда не добираются люди. «Рейтинги телеканала «Культура» по сравнению с развлекательными каналами невысокие, но я знаю, что людям это интересно, они хотят знакомиться с историей, в огромном потоке развлекательной информации найти рациональное и настоящее зерно», - заявила Оксана Федорова.