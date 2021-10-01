Перепись населения пройдет в цифровом формате

15 октября по всей территории России стартует перепись населения, проведение которой планируется полностью в цифровом формате. Об этом сообщила руководитель регионального территориального органа Федеральной службы государственной статистики Псковской области Валентина Валиуллина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 октября.

«Перепись будет проходить в цифровом формате, будут использоваться только электронные листы. В Псковской области для переписи не будем использовать бумагу, если только форс-мажор и техника выйдет из строя», – поделилась Валентина Валиуллина.

Руководительница Псковстата также поделилась, как жители региона могут пройти перепись. Граждане могут воспользоваться порталом госуслуг. В случае, если такая возможность отсутствует, к человеку придет переписчик с планшетом. Гражданин также может прийти на стационарный участок и пройти перепись.

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Светлана Синюк рассказала, что программа переписи будет размещена на бланках на форме Л и П.

«В форме Л содержится 23 вопроса, предназначенных для постоянных жителей страны и иностранцев, которые проживают в стране более года», – отметила Светлана Синюк. Лист П отражает жилищные условия домохозяйств.

Изменения коснулись вопросов из переписи. В перечень традиционно входят вопросы про пол, место рождения, гражданство и национальность. Новыми стали включенные ответы про доход самозанятого, производство товаров для собственного потребления. Также добавили вопросы по владению языками и основному месту работы (ИП, самозанятый).

По словам Светланы Синюк, домохозяйство из 3-4 человек для заполнения анкеты потратит не более 20 минут.

«Вопросов про зарплату нет, ни про размер, только источники средств к существованию. У человека спрашивают только про источники, чтобы оценить на что люди живут, качество их жизни», – уточнила спикер.

Валентина Валиуллина подчеркнула соблюдение конфиденциальности информации переписи. «Переписчик не требует никаких документов, вся перепись проходит со слов опрашиваемого. Если перепись проходит на «Госуслугах», то портал защищен должным образом», – пояснила она. По словам руководителя Псковстата, информация будет поступать в обработку в обезличенном виде, без указаний фамилии, имени или отчества.

Ответ на вопросы по поводу переписи населения псковичи могут получить по телефону горячей линии 8-800-707-20-20 с 09:00 до 21:00.