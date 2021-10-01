Порядка 500 псковичей отправятся в армию во время осеннего призыва

Около 500 жителей Псковской области отправятся на службу в армию во время осеннего призыва. Об этом сообщил «Псковской правде» военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

Призывная кампания стартовала 1 октября. Во всех муниципалитетах региона начали работу призывные комиссии.

Сергей Судаков отметил, что призыв проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, которые введены в рамках противодействия распространению коронавируса. Организовано проведение термометрии, разведены потоки людей, соблюдается использование средств индивидуальной защиты, социальной дистанции, проводятся дезинфекционные мероприятия.

Военный комиссар добавил, что первая отправка псковских призывников в войска намечена на 18 октября.

Как следует из Указа президента РФ Владимира Путина о начале осеннего призыва, продлиться он до 31 декабря. В армию по всей стране должны отправиться 127 тыс. 500 человек.