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Общество / Армия

Порядка 500 псковичей отправятся в армию во время осеннего призыва

1 октября 2021 года, 15:02

Около 500 жителей Псковской области отправятся на службу в армию во время осеннего призыва. Об этом сообщил «Псковской правде» военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

Призывная кампания стартовала 1 октября. Во всех муниципалитетах региона начали работу призывные комиссии.

Сергей Судаков отметил, что призыв проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, которые введены в рамках противодействия распространению коронавируса. Организовано проведение термометрии, разведены потоки людей, соблюдается использование средств индивидуальной защиты, социальной дистанции, проводятся дезинфекционные мероприятия.

Военный комиссар добавил, что первая отправка псковских призывников в войска намечена на 18 октября.

Как следует из Указа президента РФ Владимира Путина о начале осеннего призыва, продлиться он до 31 декабря. В армию по всей стране должны отправиться 127 тыс. 500 человек.

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