Выездную вакцинацию от ковида организуют в Пскове

«Псковская городская поликлиника» проводит выездную вакцинацию от ковида в Пскове.

Вакцинация будет проходить с 1 по 17 октября по будням с 10:00 до 15:00, по выходным с 10:00 до 14:00.

Медицинские работники будут делать привики в мобильном фельдшерско-акушерском пункте с государственным номером В 862 КР 60 по адресу улица Труда, д. 37 а, на территории гипермаркета «МАГНИТ-ПСКОВ».

Вакцинация проводится бесплатно.

Также возможна организация прививок по месту работы.

Контакты:

телефон-факс приемной главного врача 53-49-42;

телефон горячей линии 299-028