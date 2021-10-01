5 и 6 октября перекроют движение на улице Кузнецкой

5 и 6 октября в связи с ремонтными работами на теплосетях будет перекрыта улица Кузнецкая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс службе «Псковских тепловых сетей».

Движение по улице Кузнецкая, на участке от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого, будет ограничено с 8.00 5 октября до 17.00 6 октября.

Передвижение по данному участку дороги будет запрещено для всех видов транспорта кроме общественного.