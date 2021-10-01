До 10 октября отменены все концерты Псковской филармонии

В связи с введенными ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий с 4 по 10 октября в регионе отменены все концерты Псковской филармонии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Речь идет о концерте Большого симфонического оркестра им. Чайковского, который должен был пройти в Псковской филармонии 9 октября. Как сообщили в дирекции, все приобретенные билеты можно сдать в кассу филармонии, получив за них полную стоимость.

«Обращаем внимание зрителей, что все, кто купил билеты в кассе и расплачивался банковской картой, при возврате денег должны иметь эту карту при себе. Возврат денег за билеты приобретенные онлайн произойдет автоматически», – отметили в Театрально-концертной дирекции.

Концерт Елены Ваенги, который должен был состояться 10 октября, переносится на другую дату, которая в скором времени станет известна. Все купленные билеты будут действительны.

Кроме того, с 4 по 10 октября, в регионе отменяются все спектакли Псковского областного театра кукол. Приобретенные билеты можно сдать в кассу театра. При покупке билета онлайн, деньги на карту автоматически вернутся без заявления.

В связи с Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от 30 сентября 2021 года проведение культурно-массовых мероприятий в регионе запрещено до 10 октября. С 11 октября проведение концертов и спектаклей будет разрешено с 50% заполняемостью залов.