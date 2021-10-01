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Происшествия

Свыше 750 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области

1 октября 2021 года, 13:32

Более 750 тысяч рублей лишились жители Пскова и Острова в результате дистанционного мошенничества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Свыше 750 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

28 сентября 51-летнему жителю Острова позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что на него была якобы выявлена попытка несанкционированного оформления кредита. Под предлогом предотвращения этой ситуации мошенник выманил у горожанина 430 тысяч рублей. По данному делу ведется проверка.

29 сентября аналогичная ситуация произошла с 24-летним жителем Пскова. После звонка от мнимого сотрудника службы безопасности банка, пскович лишился 331 тысячи рублей. После кражи потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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