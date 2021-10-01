Псковская Детская экологическая библиотека «Радуга» открылась после модернизации

По словам первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, библиотека «Радуга» - уникальная, экологическая. «Поскольку экология на сегодня – это основа для любого развития, а библиотеки – важнейшее звено в формировании новой культуры и нового мышления, роль экологической библиотеки трудно переоценить. Уверена, что модернизированная «Радуга» будет привлекать всё больше и больше посетителей», - отметила Вера Емельянова.

29 сентября на улице Новосёлов в Пскове открылась после модернизации в рамках национального проекта «Культура» Детская экологическая библиотека «Радуга». Как сообщили «Псковской правде» в библиотеке, поздравить сотрудников учреждения и читателей пришли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин, глава Пскова Елена Полонская.

Глава Пскова Елена Полонская добавила к этому, что модернизация библиотеки «Радуга» – заслуга её коллектива, который своевременно отправил заявку на всероссийский конкурс и победил, тем самым удостоившись права в числе первых получить федеральную субсидию на развитие и ремонт своего учреждения. «Команда библиотеки – молодцы!» - резюмировала глава Пскова и пожелала псковским библиотекарям дальнейших успехов.

Директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Галина Большакова напомнила собравшимся, с чего всё начиналось. По её словам, юные читатели давно уже считают библиотеку «Радуга» своим вторым домом. Галина Большакова добавила, что никакие новые гаджеты и никакая самая современная интерактивная техника не заменит души, которую псковские библиотекари привыкли вкладывать в своё дело.

А приглашённая на торжество из Санкт-Петербурга детский писатель Ирина Зартайская сказала, что её восхищает сила духа псковских библиотекарей. Особенно после того, как она узнала, что эти хрупкие женщины сами переносили все книги из одного помещения в другое, пока в библиотеке шёл ремонт.

Директор Псковской областной научной библиотеки Вера Павлова также от души поздравила коллег с большим достижением и воздала должное их высокому профессионализму.

После того, как почётные гости праздника вместе с юными завсегдатаями «Радуги» перерезали алую ленточку, участники торжества ещё долго бродили по залам обновлённой библиотеки, разглядывая обновлённые интерьеры и суперсовременные технические диковинки, вроде интерактивного глобуса, по которому можно изучать не только географию, но и геологию. Кроме того, вниманию первых посетителей новой модельной библиотеки была представлена фотовыставка дипломных работ выпускников Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.