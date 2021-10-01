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Культура / Выставка

Губернатор Псковской области посетил интерактивную выставку «Война. Герои и подвиги»

1 октября 2021 года, 12:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил и положительно оценил мультимедийную интерактивную выставку «Война. Герои и подвиги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области посетил интерактивную выставку «Война. Герои и подвиги»

Фото: администрация Псковской области

Военная экспозиция открыта в Пскове на первом этаже спортивно-развлекательного центра «Простория». Она состоит из семи специальных тематических разделов: «Битва за Москву», «Чудесное спасение», «О них должен знать каждый», «Награда нашла героя», «Весна Победы», «Массовый героизм» и «Награжден не был». Все они повествуют о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также о событиях того времени.

В рамках посещения выставки заместитель председателя Псковского отделения Российского военно-исторического общества Игорь Сопов рассказал главе региона об особенностях содержания экспозиции, а также о примененных форматах визуализации и используемых текстовых и других материалов.

«Выставка очень интересная, содержательная, познавательная», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области посетил интерактивную выставку «Война. Герои и подвиги»

Фото: администрация Псковской области

По словам главы региона, благодаря Российскому военно-историческому обществу и Министерству культуры РФ Псковская область стала вторым регионом России, в котором представлена подобная экспозиция. Также он добавил, что региональным отделением РВИО реализуется и развивается множество проектов, и выразил надежду на появление в области регионального, своего, авторского проекта.

Михаил Ведерников обратил внимание и на то, что на сегодняшний день важно искать и разрабатывать новые эффективные инструменты и форматы, которые позволят доносить исторические факты и события, в том числе и о Великой Отечественной войне, до подрастающего поколения.

Губернатор Псковской области посетил интерактивную выставку «Война. Герои и подвиги»

Фото: администрация Псковской области

«Пока мы знакомились с экспозицией, было видно, с каким интересом дети, молодые люди подходят к стендам, ищут информацию, читают. Это очень важно, чтобы как можно больше выставок такого формата открывалось в Псковской области», – подчеркнул глава региона. В пример он привел успешный мультимедийный проект «Поезд победы», который путешествует по России.

Интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги» будет работать в псковском СРЦ «Простория» до 13 октября. После Пскова военная экспозиция будет представлена в Тамбове, Туле и Калуге. Данный проект реализован по мотивам книги «Война. Герои и подвиги» Владимира Мединского.

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