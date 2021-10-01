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Общество / Здоровье

При ухудшении эпидситуации в Псковской области могут закрыть бассейны и фитнес-центры

1 октября 2021 года, 11:50

При дальнейшем ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области могут быть закрыты бассейны и фитнес-центры. Об этом «Псковской правде» сообщила и. о. руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, неделя уже покажет, и, возможно, вопрос об этом встанет. Ситуация пока не улучшается, есть тенденция к росту», - подчеркнула Елена Припутенко.

Она обратила внимание на то, что на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 30 сентября были приняты точечные ограничительные меры, тотально ничего пока не закрыто.

И. о. руководителя псковского Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас бассейны и фитнес-центры могут продолжать работать, но только с соблюдением всех установленных ранее требований, среди которых термометрия, социальная дистанция, соблюдение масочного режима, дезинфекционные мероприятия. На данный момент запрет касается проведения соревнований и других массовых спортивных мероприятий.

Елена Припутенко призвала жителей Псковской области пройти вакцинацию от коронавируса. «Я не понимаю, чего ждут люди, нельзя дальше откладывать! Прививайтесь!» - сказала она.

По итогам оперштаба, в Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса была внесена серия изменений. В частности, с 4 октября запрещены все массовые мероприятия, на дистанционное обучение переведены школы, колледжи и учреждения дополнительного образования в 14 муниципалитетах, для людей в возрасте от 65 лет и старше стал обязательным режим самоизоляции, для туристов возвращено требование о предоставлении ПЦР-теста или справки о вакцинации при заселении в гостиницы и санатории. 

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