Еще 173 человека заболели коронавирусом в Псковской области

За минувшие сутки, 30 сентября, в Псковской области коронавирусом заразились еще 173 человека. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

40 новых случаев заболевания зафиксировали в Пскове (всего 17 тыс. 405), 19 – в Невельском районе (всего 2 тыс. 10), 17 – в Великих Луках (всего 8 тыс. 293).

По 14 человек заразились в Псковском (4 тыс. 147) и Островском (всего 2 тыс. 346) районах, десять – в Порховском районе (всего 1 тыс. 526). По семь новых случаев выявили в Дедовичском (всего 1 тыс. 231) и Стругокрасненском (всего 691) районах, шесть – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 364), по пять – в Опочецком (всего 1 тыс. 374) и Великолукском (всего 1 тыс. 269) районах.

По четыре человека заболели в Печорском (всего 927), Плюсском (всего 889), Себежском (всего 896) и Пушкиногорском (всего 595) районах, по три – в Бежаницком (всего 545) и Палкинском (всего 524) районах. Два новых случая зафиксировали в Пыталовском районе (всего 572), по одному – в Гдовском (всего 794), Новоржевском (всего 700), Пустошкинском (всего 498), Куньинском (всего 464) и Усвятском (всего 331) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 50 тыс. 606 человек, выздоровели – 43 тыс. 300, из них 178 – за прошедшие день. Умерли 777 жителей региона. На данный момент проведено 544 тыс. 542 исследования на COVID-19, в том числе 2 тыс. 17 – за минувшие сутки.