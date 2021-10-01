Несколько дорожных участков перекроют в Пскове на следующей неделе

Несколько дорожных участков частично перекроют в Пскове на следующей неделе в связи с проведением ремонтных работ на Рижском проспекте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

С 4 октября до 24.00 6 октября движение автотранспорта будет частично ограничено на участке в районе пересечения Гаражного проезда с Рижским проспектом. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

С 7 октября до 24.00 9 октября для автотранспорта будет частично перекрыт участок в районе пересечения улицы Рокоссовского с Рижским проспектом. Движение также будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

Для объезда в обоих перекрытиях определена улица Балтийская.