Детские сады Пскова продолжат работать в обычном режиме, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления образования администрации города Анну Кузыченко.

Она отметила, что новые противоковидные меры распространяются только на школы, колледжи и организации дополнительного образования — они переведены на дистанционное обучение.

В детских садах, сказала Анна Кузыченко, будут усилены внутренние меры санитарно-эпидемиологической безопасности. «Но там и так у нас на достойном уровне всё применяется», - заметила она.

Что касается школ, то там будут организованы дежурные классы для младшего звена, при этом о потребности родители должны уведомить своего классного руководителя. Классы будут работать по опыту прошлого года, детей обеспечат горячим питанием.

В соответствии с принятыми на заседании оперативного штаба поправками в Указ губернатора о мерах по противодействию распространения коронавируса, в 14 муниципалитетах с наиболее сложной ситуацией с заболеваемостью вводится дистанционное обучение. Кроме Пскова в этом списке оказались Псковский район, Великие Луки, Великолукский район, Струги Красные, Порхов, Остров, Дедовичи, Себеж, Усвяты, Бежаницы, Опочка, Новосокольники и Невель. Дистанционное обучение продлится с 4 по 11 октября.