Губернатор призвал жителей Псковской области отринуть предрассудки и массово провакцинироваться

По словам главы региона, он понимает, что принятые ограничительные меры неудобны, непопулярны и где-то болезненны. Однако, подчеркнул он, на данный момент динамика распространения коронавируса в Псковской области стремительно растет, уровень смертности достаточно высокий, а темп вакцинации, при этом, «оставляет желать лучшего».

«По стране ежедневно умирает более 850 человек. Просто вдумайтесь в эти цифры. Антирекорды обновляются практически каждый день. Нам всем нужно научиться жить в этих условиях и бороться с вирусом. Необходимо отринуть тысячу раз опровергнутые предрассудки и массово провакцинироваться», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также обратил внимание на то, что только вакцинация позволит победить пандемию, не возвращаясь к ограничительным мерам. На данный момент, заявил он, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции есть два основных инструмента – ограничения и дисциплина.

«Дорогие друзья, прошу вас отнестись ко всему сказанному крайне серьёзно. Очень рассчитываю на ваше понимание. Уверен, что вместе справимся! Берегите себя и будьте здоровы», – подчеркнул глава региона и призвал псковичей сделать все возможное, чтобы темп роста заболеваемости в ближайшие 10 дней снизился, и Псковская область вернулась к привычному образу жизни.